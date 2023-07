Ekstra ressourcer sendt til Ærø: Håber batteri køler af

Færgen Ellen, som sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als, havde netop forladt havnen, da der kom røg og en ækel stank fra elfærgens batterirum. Det fik den til straks at vende tilbage til Søby og evakuere de ombordværende gæster, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Brandvæsenet blev sendt til havnen, og kunne konstatere at der var tale om et overophedet batteri, som nu er blevet indhyllet i skum.

- Nu er brandvæsen og politi i venteposition derovre, mens man afventer hvad der sker med batteriet. Det er utroligt svært at have med batterier at gøre, lyder det fra Fyns Politis vagtchef, Kenneth Taanquist.

Han fortæller at der er sendt ekstra ressourcer til Ærø.

- Fyns Politi har sejlet en indsatsleder og en ekstra patrulje til øen med en hurtiggående båd fra Faaborg. Beredskabsstyrelsen har også sendt mandskab til øen, så der er et beredskab, hvis der skulle ske andet på øen, mens det øvrige brandvæsen er optaget ved færgen, fortæller vagtchefen videre.

Det er Beredskab Fyn som har ansvaret for slukningsarbejdet på Ærø, men det har desværre ikke mulighed for at kommentere på episoden i skrivende stund.

Ærøfærgerne har aflyst færgens sejladser resten af dagen, samt hele dagen i morgen. Det fremgår af færgens hjemmeside. Der er blot sket materiel skade ved episoden.