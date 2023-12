Ellen får to søstre: Ærø Kommune sender to elfærger i udbud

Snart vil der være flere færger, som sejler til og fra Ærø på strøm. Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har således besluttet at gå i udbud med to nye elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten. De to nye elfærger skal erstatte de nuværende dieseldrevne tvillingefærger. Det skriver Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for, at vi fik truffet en afgørelse, der betyder, at vi kan gå i udbud, og i løbet af en overskuelig årrække erstatte dieselfærgerne på den travle Svendborg-rute, udtaler borgmester Peter Hansted (S).

I sommers satte overophedning og røgudvikling i et batterirum en stopper for driften af elfærgen Ellen. Færgen ventes at være i drift igen omkring 15. januar 2024, hvor færgesejladsen mellem Søby og Fynshav kan genoptages på reduceret kraft.