Enighed på tværs af midten: - Det her er en fælles kamp for ø-samfundet

Tænk hvis man tredoblede prisen for en tur over storebæltsboren midt i højsæsonen. Det kan virke underligt, men det er hvad der sker for Ærø-færgen hver sommer.

Og derfor frustrerer og ærgrer Ærøs borgmester Peter Hansted (S), at Folketingets partier ikke har lavet en aftale om, at færgebilletter koster det samme hele året, i et interview med TV 2 Fyn



Men det kan være hjælpen snart er på vej. For i der var der bred enighed i TV 2 Fyns debat mellem Trine Bramsen (S) og Mai Mercado (K) om emnet.

- Det var godt vi fik sat priserne ned det meste af året, det var en stor sejr. Men nu skal vi have resten med, det mener jeg er helt rimeligt. For det er den bedste måde at hjælpe øsamfundene på, siger Trine Bramsen, Socialdemokratiet.

Og det er Mai Mercado (K) enig i.

- Da man satte taksterne ned, var det af hensyn til bosætningen, så man har taget et godt første skridt. Og jeg syntes også det er tid til at tage det sidste, siger Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.

Pengene skal findes

I følge Trine Bramsen er der blevet kigget på hvordan man kan finde finansieringen til det, på omkring 45 milliioner kroner. Og det burde være muligt mener Trine Bramsen (S)

- Men det ændre ikke ved at de skal findes et sted, siger Trine Bramsen, Socialdemokratiet.

- Jeg er helt enig med Trine Bramsen (S) om at det her er fælles opgave. Både fra blå og rød side. Derfor glæder det mig at Socialdemokratiet også er villige til at kigge på det, ligesom vi er i Det Konservative Folkeparti. For de bedste aftaler er dem der går over midten, og det her kan været et godt eksempel, siger Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.