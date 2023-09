Erstatningsfærge kolliderer med mole: Aflyst resten af dagen

Kollisionen gik ud over agterrampen på færgen, som har fået et skub, forklarer Thomas Norrild, økonomichef ved Ærøfærgerne.



Kollisionen skete ved middagstid.

Færgen sejler mellem Als, Ærø og Fyn, og er aflyst resten af dagen grundet tekniske problemer, fremgår det af Ærøfærgernes hjemmeside.

Ifølge Thomas Norrild er det endnu usikkert hvornår færgen kan være i drift igen.

- Vi er i kontakt med diverse myndigheder. Sikkerheden for vores passagerer sættes frem for alt. Vi holder løbende kontakten med kunderne, og prøver at få dem frem med alternative ruter til og fra Ærø, siger økonomidirektøren.

Skjoldnæs sejler i øjeblikket som en erstatning for elfærgen Ellen, som havde en brand i batterirummet tidligere på året. Ifølge Thomas Norrild er der ikke andre færger som umiddelbart kan sættes ind som erstatning på ruterne.