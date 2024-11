Ét sted ved de allerede, hvad der kommer til at afgøre kommunalvalget

Velfærd er vigtig

Kampen om færgerne

Fælles for alle de fynske kommuner er, at de store velfærdsområder som børn, skoler og ældre bliver nævnt.Netop de store velfærdsområder er vigtige, mener Arne Ullum fra NB-økonomi, der følger kommunernes økonomi og politik tæt. Udover lokale temaer kommer ifølge ham også til at blive talt rigtig meget om velfærdsområder til valgkampen næste år.- Det vil være temaer som serviceforringelser på de store almene velfærdsområder, som børn, unge og gamle. Især folkeskole og ældre, fordi der er kommet minimumsnormeringer i dagsinstitutionerne, siger Arne Ullum.Desuden mener Ullum også, at der kan komme pres på flere af de siddende borgmestre. Især i de kommuner, hvor der en solid kassebeholdning, men hvor kommunen ikke må bruge pengene på grund af servicerammen, der er det beløb som kommunerne må bruges på service, og som bliver forhandlet mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.- I de kommuner, hvor man har stor kassebeholdning, kan der komme diskussion og kritik af, at borgmesteren har været med til at indgå aftale om servicerammen, som ikke giver lov at bruge pengene i kassen på velfærd, siger Arne Ullum.På Ærø, hvor færgerne bliver vigtigt valgtema, blev støtten da også trukket for kort tid siden til et stort anlagt elfærgeprojekt.



Derfor skal der nu findes andre færgeløsninger.



- I Socialdemokratiet går vi efter en løsning med el-færger mellem Ærøskøbing og Svendborg, som den sociale hovedrute, den som kommunen er ansvarlig for at drive på næsten alle tider af døgnet. Hvis færgerne bliver mindre, ser vi nok frem mod og skal lave løsning, hvor der bliver sejlet med fragt mellem Faaborg og Søby, siger Peter Hansted (S).



Hos Konservative er spidskandidat Mads Boeberg Hansen også klar til tale færge. Både nu og i en kommende valgkamp.



- Selvom vi har sagt nej til det projekt, der var sat i søen, er det ikke, fordi vi ikke har tænkt os at gå videre med et nyt projekt. Så jeg håber, at vi kan være med til at lægge grundstenene til et nyt færgeprojekt, siger Mads Boeberg Hansen.



Kommunalvalget næste år bliver afholdt den 18. november.