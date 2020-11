Færge til Ærø genoptager sejlads

ÆrøXpressen kan igen bringe passagerer til og fra Ærø. Søndag eftermiddag genoptager færgen sejladsen mellem Rudkøbing og Marstal.

I en uge har alt sejlads på overgangen ellers været aflyst, fordi ÆrøXpressen søndag den 29. november var ude for et havari til søs.

Et olielæk i motoren førte til røgudvikling på dagens sidste tur mod Ærø. Derefter blev der kastet anker, mens besætning og passagerer måtte vente på hjælp fra en slæbebåd.

Det viste sig at være et større problem med motoren, og før færgen igen kunne komme i rutefart, skulle en ny motor hentes i Norge. Den ankom til Ærø torsdag aften.

Medvind i sejlene

Tidligere søndag fortalte færgedirektør Boye Kromann, at han tidligst forventede, at ÆrøXpressens nye motor ville begynde at brumme mandag.

Det har dog vist sig, at færgeselskabet har medvind i sejlene, og nu er færgen klar til at fragte passagerer til den sydfynske ø før ventet.

ÆrøXpressen er en såkaldt hybridfærge, der delvist er drevet af batterier. Færgen blev indviet for præcis et år siden, da den for første gang ankom til Ærø netop den 29. november sidste år.

Den 18. december fejrer ÆrøXpressen et-års fødselsdag. Det var nemlig dén dag sidste år, at færgen sejlede første gang.