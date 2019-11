Færgedåb: Efter seks år får Marstal igen en færgerute

- Jeg døber dig ÆrøXpressen. Må held og lykke følge dig, din besætning og alle, der rejser med dig.

Sådan lød ordene fra færgens gudmor Inge Halmø, inden hun på traditionel vis sendte en champagneflaske afsted mod færgens skrog, så flasken smadredes.

Den 8. december klokken 8.30 sejler færgen for første gang på sin nye faste rute mellem Marstal og Rudkøbing.

Dermed er der for første gang i seks år en fast rute fra den gamle skipperby Marstal, der i 2013 måtte vinke farvel til den gamle Marstal-færge, som blev indsat på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

- Det er vigtigt for Marstal. Færgen har, som jeg sagde i min tale, været savnet i mange år. Det er en del af selvforståelsen af Marstal at have en færge, siger Ole Wej Petersen (S), der er borgmester i Ærø Kommune.

Bag færgen ligger knap tre års arbejde af blandt andre Søren Vestergaard og Christian Holm. De er henholdsvis direktør og bestyrelsesformand i selskabet bag den nye færge.

Det er et privat selskab, der står bag den nye færge, der kommer til at konkurrere med Ærøfærgerne, der sejler mellem Ærøskøbing og Svendborg og er drevet og ejet af kommunen.

- Vi har en budgetudfordring ved, at der kommer en privat færge her, for den vil jo måske tage nogle af vores kunder, men alt afhængigt af, hvor mange nye kunder vi kan trække til, bliver den udfordring mindre, siger borgmesteren.

ÆrøXpressen har foretaget flere aktiemissioner for at samle kapital til at realisere deres drøm om, at Marstal igen skulle have en færge. Det har ledt til, at selskabet nu har over 1700 aktionære, der er fordelt på 14 lande og omkring 200 danske postnumre.

Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Landbobank har begge været med til at finansiere projektet ved begge at give et lån på 20 millioner kroner.

Færgen er en såkaldt hybridfærge. Det vil sige, at den delvist er drevet af batterier, der bliver ladet op mens færgen ligger i havn.

Og de grønne tanker, der ligger bag, imponerer transportminister Benny Engelbrecht (S), der også var mødt op til færgens dåb.

- Det er noget, som man kan lære af andre steder. Og dermed har man jo hele to grønne førge til Ærø, og det, synes jeg jo, er fremragende. Det er en utrolig god fortælling, vi får om Ærø på den her måde, og jeg vil helt bestemt bruge øen som eksempel, når der kommer internationalt besøg, som gerne vil fokusere på grøn transport.

