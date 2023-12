Flere færger aflyst på grund af stormen Pia

Ærøfærgerne aflyser fire afgange på grund af stormen Pia.

Det fremgår af deres hjemmeside. Det handler om afgangene 19.05 og 22.05 fra Svendborg til Ærøskøbing. Afgangen 19.05 fra Faaborg til Søby samt 16.25 fra Fynshav til Søby.

Fyns Politi opfordrer til at færdes i trafikken med agtpågivenhed og tålmodighed og til at tage afsted i god til, hvis du skal afsted på juleferie.

Allerede nu blæser det så meget på Storebæltsbroen, at passage er forbudt for køretøjer med påhængskøretøjer under 750 kilo. Dette ventes dog at blive ophævet kl. 10.

På X advarer Sund og Bælt om, at kraftig blæst vil kunne påvirke trafikken på Storebæltsbroen. Broen lukker for al biltrafik, når middelvinden er over 25 m/s.

Prognoserne viser, at risikoen for lukning af broen er størst fra klokken 20.