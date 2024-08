De fleste håber nok på godt vejr, når kongeparret tirsdag går i land på Ærø. Det gælder også Claus Hattesen, som er ejer af Hattesens Konfektfabrik i Ærøskøbing, men han bliver nok alligevel ikke så ked af det , hvis vejrguderne er på tværs, når kongeparret er på besøg.

Hans konfektfabrik er således en plan B for det officielle program, så hvis vejret bliver dårligt, kommer kongeparret på besøg. Ellers håber han på, at nysgerrighed driver det royale par til at lægge vejen forbi.