Forsvundet 81-årig fundet død

Den savnede 81-årige mand, der har været forsvundet siden tirsdag, er blevet fundet død mandag eftermiddag.

Der blev slået alarm 16.11, fortæller Henrik Krøjgaard, vagtchef hos Fyns Politi, til TV 2 Fyn.

- Vi bliver ringet op af et vidne, der, som jeg har forstået det, var taget ud for at lede. Han siger, at han har fundet en mand i vandet ved færgehavnen i Ærøskøbing, siger vagtchefen.