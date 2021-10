Forurenet drikkevand på Ærø gør Lars nervøs: - Hvad betyder det, at vandet er "rent nok"?

For at få det vand, der strømmer ud af hanerne til ærøboerne under grænseværdierne, bliver vand fra øens vandboringer blandet med rent vand, så koncentrationerne af pesticider bliver lavere.

Den metode virker ifølge formand for Ærø Vand fint, og øboerne har ingen grund til at bekymre sig om det vand de tapper og drikker fra hanerne.

- Tilliden til vores drikkevand bør være i top, og der er ingen grund til at skræmme forbrugerne til at købe vand på flaske. Man bør ikke underkende, at vores vandværker overholder grænseværdierne. Netop i kraft af vandbehandling og blanding imellem boringerne, skrev ledelsen i Ærø Vand i et læserbrev i Ærø Dagblad i sidste uge.



- Samlet set har vi fint drikkevand på Ærø. Vi har nogle punktforureninger, som vi kæmper med, men efter min opfattelse er de problemer aftagende, sagde Bent Juul Sørensen, der formand for Ærø Vand, til TV 2 Fyn i juli.

Men Lars Rimfalk Jensen føler sig ikke overbevist.



- Jeg hører, at drikkevandet er ”rent nok”, men hvad betyder det? Det betyder, at man er under grænseværdierne, men derfor kan jeg stadig godt blive nervøs, når jeg ikke ved, hvad tallene viser, udover at de er under nogle grænseværdier, fortæller den radikale byrådskandidat.



Vandets sag fra en ølkasse

Når TV 2 Fyn, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende torsdag eftermiddag og aften holder valgfolkefest på Søby Værft, vil Lars Rimfalk Jensen komme med sin mening om øens drikkevand.