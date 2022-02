Fra forfatter i New York til præst på Ærø:

- Der er mange, der har sagt, at det er et stort spring fra New York til Ærø. Jeg havde lyst til at prøve et andet sted i Danmark, og så tænkte jeg, at en ø måtte være det helt rigtige, siger Brian Dan Christensen.

Det er netop dagen før, at han officielt starter i jobbet som sognepræst på Ærø efter et årti som blandt andet forfatter og oversætter i landet over there.