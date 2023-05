Fyn går agurk: De har Ærøs svar på Nomas nyttehave: - Der skal ikke gå fabrik i det

De fleste af samarbejdspartnerne er restauranter og caféer med dug og bestik på bordene, hvorimod Sønderrendens Perle er et burgersted, hvor man gerne skal gå derfra med lidt fedtede fingre. Den variation er noget, Sune og Marianne sætter pris på.

- Vi leverer blandt andet fast en salatmix til deres burgere, og det er bare så dejligt nemt. For Familien Stenberg (indehaver af Sønderrendens Perle, red.) ved præcis, hvad de skal bruge: tre kilo salat om dagen i sommermånederne og et kilo om dagen i vintermånederne, fortæller Marianne Bliesmann.

Det forholder sig anderledes for restauranten Arnfeldt, hvor menukortet skifter i omegnen af hver uge og kokkene hver måned.

- Vi kører ofte bare ud og ser, hvad der er, og så sammensætter vi en menu ud fra, hvad vi kan få. Det giver retter, der følger sæsonen, og så minimerer det også vores madspild. For vi henter bare det, vi skal bruge, og mangler vi noget i løbet af ugen,

tager vi ud og henter det. Vi smider nærmest kun skræller og skaller ud, siger Manja Mikkelsen, der er den ene halvdel af værtsparret på Arnfeldt og understreger:

- Det er jo en del af vores DNA på Arnfeldt, at vi gerne vil støtte de lokale producenter, men det kan faktisk også svare sig økonomisk for os, at vi ikke skal have sejlet en masse ind hele tiden eller må smide en masse ud.

Ubeskriveligt god salat

Det er dog ikke alle på Ærø, der kan få glæde af det, Sune og Marianne passer og plejer i haven.

- Vi har fået forespørgsler fra andre rundt på øen, men vi er nødt til at takke nej. Der skal ikke gå fabrik eller masseproduktion i det. Det var ikke meningen med at flytte til Ærø eller at anlægge køkkenhave. Der skal være tid til at lave noget med kvalitet, fortæller Marianne Bliesmann.

Og det sætter man pris på i køkkenet hos Arnfeldt.

- Særligt deres salat er ubeskrivelig god. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Det er bare godt, og så er det jo selvfølgelig altid friskt, når vi får det, for det har ikke været længe undervejs for at lande i vores køkken, fortæller Mathias Degn Ovesen, der er fløjet og sejlet ind fra Paris som kok i restauranten i hele maj måned.