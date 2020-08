Fynsk ø bader i turister - og succes

Ærøskøbing, Marstal og Søby. Turisterne er strømmet til de store byer på Ærø over sommeren, og det har sat skub i salget på øen.

På færgen har der været helt vildt mange. Det har været for meget Benedicte Busk-Jepsen, fastboer, Ærø

180.000 passagerer har sejlet til Ærø i juli – sidste år var antallet 85.000. Det er et rekord antal passagerer på færgen.

- Nedlukningen gjorde, at vi så ind i en meget mørk tid, men det er gået helt diametralt modsat. Der er blevet solgt virkelig meget, siger Chris Hammeken, der er direktør i Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Fastboende træt af overfyldte færger

Regeringens sommerpakke gjorde, at alle færgeafgange blev gratis over sommeren. Det har Ærø fortsat med efterfølgende, og biler kan man få med for en flad femmer. Og onsdag var ingen undtagelse for de mange besøgende.

- Vi er i sommerhus på Thurø, og så var der gratis færger, så vi tænkte lige, vi ville tage over på stranden og spille bold og se lidt af øen, fortæller Frederik Skovbjerg, der er afsted med Lea Søndergaard, som begge kommer fra Aarhus.

Frederik Skovbjerg og Lea Søndergaard er onsdag på vej til Ærø for første gang. Foto: Natacha Djervad

- Jeg skal bare have en afslapningsdag med min hund. Jeg har været på Ærø før og synes, at Ærøskøbing er så smuk. Og så er det dejligt, det er gratis, siger Heidi Nowaokwske, der har taget turen til Sydfyn fra Gelsted.

Men måske glemmer man alle de over 5000 fastboende, der også skal bruge færgen. Pensionist Benedicte Busk-Jepsen bor i den lille by Bregning på Ærø, hvor der ikke har været mange turister, men:

- På færgen har der været helt vildt mange. Det har været for meget. Især når man ser det i lyset af corona, hvor vi skal være forsigtige. Så virker det skørt at proppe færgen med mennesker, siger hun og fortsætter:

- Dog virker det også til, at de fleste har tjent det fra nedlukningen ind, så de gratis færger har også betydet meget for øen.

Det er ikke kun passagerer, der har været mange af. Også cyklerne slår rekord med omkring 27.000 cykler ombord hen over sommeren. Foto: Natacha Djervad

Butikker indhenter det tabte

Og det store sommerrykind har ganske rigtigt haft stor betydning for erhvervslivet på øen.

Ærø Der bor cirka 5.950 mennesker på Ærø

Øen ligger syd for Fyn og vest for Langeland

Marstal er den største by med 2.111 indbyggere

Borgmesteren hedder Ole Wej Petersen (S)

Der er en folkeskole, efterskole og HF & VUC på Ærø Se mere

- En stor del af spisesteder, hotellerne, campingpladser og butikkerne har hentet alt det tabte ind. Det har hjulpet dem ud af den mørke sky, siger Chris Hammeken og tilføjer:

- Desuden er det også godt for Ærø Kommune, som har fået skatteindtægter.

Der er især blevet solgt mad og drikkevarer. Hvis man sætter lidt tal på det, har Aroma Is i Ærøskøbing solgt 600 kugler is mere om dagen, Finns Bageri har brugt 400 æg mere til bagværk om dagen, og Ærø Bryggeri har solgt dobbelt så mange øl.

Direktøren i Ærø Turist- og Erhvervsforening fortæller også, at øen har haft rigtig mange førstegangsbesøgende - og især de unge er strømmet dertil.

- Det har været utroligt mange unge mennesker, som vi aldrig har set før i den mængde. Med backpack og cykler. Så det har været en stor fornøjelse, siger direktøren for Ærø Turist- og Erhvervsforening, Chris Hammeken.

Andre fynske færger Når man kigger på andre færger på Fyn, er der også sket en stigning i antallet af sejlende gæster. Højestene-færgen, der sejler til Drejø og Skarø, er gået fra 12.773 i juli sidste år, og i år var de oppe på 18.815 passagerer. Faaborg-Avernak-Lyø-færgen havde 15.389 sejlende gæster i juli 2019. I år havde de 19.198.

I Ærøskøbing kan man slentre op og ned ad de brostensgaderne med gamle bygninger i alskens farver. Foto: Maria Borring Jakobsen