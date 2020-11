Fynsk ø solgt for millionbeløb

En 43 hektar stor ø i det sydfynske øhav er blevet solgt for knap ti millioner kroner, skriver boligsitet Boliga.dk.

Salget omhandler Halmø, som i foråret 2019 blev sat til salg af ægteparret Peter og Gitte Didrichsen, der i mere end 40 år ejede øen i det sydfynske øhav.

Senere kom det frem, at øen var taget af markedet, men i august blev både øen og den tilhørende stråtægte bolig på 200 kvadratmeter solgt.

Hammerslaget lød på 9.780.000 millioner kroner.

Nedjusteret pris

Prisen på de knap ti millioner kroner er noget lavere end den forventede pris, da ø og bolig blev sat til salg i foråret 2019.

Dengang sagde ejendomsmægleren Asger Olsen til TV 2:

- Man kan sige, at den koster det, som folk vil give, men vi skal minimum op på 15-20 millioner kroner. Det er jo lidt et unika, for der er ikke ret mange private øer med huse på, og af dem er det meget få, der overhovedet kommer til salg.

Sidst Halmø blev handlet, var i 1973, hvor de nu forhenværende ejere gav 900.000 kroner for øen.

Se den private ø Halmø her.

