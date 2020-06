Fynske borgmestre efterlyser nye regler til lystsejlere

Opdatering: Artiklen er opdateret med et skriftligt svar fra Rigspolitiet omkring de gældende retningslinjer.

Fyn skriger efter at få besøg fra udenlandske lystsejlere. Havnene står mere tomme end normalt, og det skyldes manglen på sejlere fra især Tyskland.

Selvom grænsen natten til mandag åbnede for tyskere, nordmænd og islændinge, så er der stadig krav om at dokumentere sin ferie i Danmark.

Turister skal nemlig kunne dokumentere, at de har booket seks overnatninger i Danmark for at komme ind i landet. Men det krav gør det nærmest umuligt for udenlandske lystsejlere at lægge til kaj i danske havne.

Det mener de fynske borgmestre.

- Havne har ikke et decideret bookingsystem, og så er sejlads meget vejr- og vindafhængigt. Det betyder, at det er umuligt at planlægge en ferie i Danmark, for man ved ikke, hvor man skal overnatte så mange dage i forvejen, siger Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), til TV 2/Fyn.

Skrevet til justitsministeren

Derfor har han og de ni andre fynske borgmestre sammen skrevet et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S), hvor de gør opmærksom på problemet og samtidig ønsker en mere hensigtsmæssig ordning.

I brevet skriver borgmestrene blandt andet:

- Set i forhold til de tusindvis af udenlandske sejlere, som plejer at holde ferie i Danmark, er det afgørende, at der findes en ordning, som giver tilstrækkelig dokumentation for ferieophold i Danmark med minimum seks overnatninger. Samtidig bør der findes en ordning, som passer til sejlerferie med videre, hvor selve ferien ikke ligger helt fast, da det typisk afhænger af vejr og vind, hvor der sejles hen.

For Ærøs borgmester er det meget vigtigt, at der kommer en løsning på problemet. Udenlandske - og især tyske turister - står for en meget stor del af turismeomsætningen på den sydfynske ø.

- Havnene er stort set tomme. Vi mangler tyskerne, som lægger en del penge på øen. Det er vores turisterhverv, som lider, siger Ole Wej Petersen (S).

Også SF's Karina Lorentzen, der er formand i Udvalget for Landdistrikter og Øer, har rettet henvendelse til justitsministeren. Hun har både stillet et §20-spørgsmål og et spørgsmål i udvalget til situationen om de udenlandske lystsejlere.

- Der er rigtig mange sejlende turister på de sydfynske øer, så jeg håber, der kommer en afklaring i forhold til reglerne. Vi står med en udfordring, som skal løses, siger Karina Lorentzen (SF).

Foreslår ny ordning

I brevet til justitsministeren foreslår de ti fynske borgmestre, at der bliver lavet en ny ordning, så det bliver muligt for de udenlandske lystsejlere at komme til uden at have booket seks overnatninger.

- Vi vil anbefale, at der etableres en ordning, hvor de udenlandske sejlere underskriver en tro- og love erklæring på, at de holder ferie i Danmark med minimum seks overnatninger. Denne kan fremvises i de havne, som besøges under ferien, skriver borgmestrene i brevet.

Ordningen bruges allerede, når udenlandske borgere skal besøge deres kærester i Danmark. De fynske borgmestre mener derfor også, at ordningen kan anvendes for turister.

Rigspolitiet: - Overnatninger behøver ikke være i samme havn

I et mailsvar til TV 2/Fyn skriver Rigspolitiet, at kravet om minimum seks overnatninger i Danmark også gælder for turister, som sejler til Danmark i egen båd.

Men de seks overnatninger behøver ikke være i den samme havn, lyder det. Samtidig oplyser Rigspolitiet, at en mailkorrespondance er gyldig som dokumentation for overnatningerne.

- Det er korrekt at, jævnfør coronasmitte.dk, der er krav om dokumentation. Hvilket skal være en bekræftelse på en reservation i en havn. Dette kan godt være en mailkorrespondance.

- Dokumentationen på de seks overnatninger behøver således ikke være fra et decideret bookingsystem, men må gerne være en mail fra den pågældende havn, hvori det blot fremgår at der er reserveret plads til båden med det anførte antal personer.

- Der er ikke noget krav om, at man skal have booket plads i den samme havn til alle seks nætter. Det kan godt være for eksempel to nætter et sted, og tre nætter et andet sted, skriver Rigspolitiet i et skriftligt svar til TV 2/Fyn.