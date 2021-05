Fyr Og Flamme misser lørdagens finale i Eurovision

Inden semifinalen havde bookmakerne spået, at Danmark ville få det svært, men Fyr Og Flamme håbede til det sidste, at de mange tv-seere og Eurovision-fans alligevel ville falde for deres charme.

Op til Eurovision har det delt vandene, at den danske duo efter deres sejr i Dansk Melodi Grand Prix valgte at beholde sangen på dansk og ikke oversætte den til engelsk, ligesom eksempelvis Brødrene Olsen gjorde det med "Smuk som et stjerneskud", der blev til "Fly On The Wings of Love".

- Vi er et dansk band, og vi synger på dansk, har det tidligere lydt fra duoen, der består af den 34-årige Laurits Emanuel og 32-årige Jesper Groth.