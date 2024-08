Havnefoged slår fast: Dannebrog lægger til kaj

Besøgende i Æreskøbing kan godt begynde at glæde sig. Dannebrog kommer nemlig til at lægge til kaj ved havnen.

Der har hersket usikkerhed om, hvorvidt at Kongeskibet ville lægge til kaj i Æreskøbing i forbindelse med kongeparrets besøg på Ærø tirsdag.

Men nu bekræfter havnefoged hos Ærø Kommune Christian Ørndrup over for TV 2 Fyn, at det kommer til at ske.

Usikkerheden bundede i vejrsituationen. Hvis vejret ikke artede sig, havde det været nødvendigt at fragte deltagerne i aftenens reception til og fra kongeskibet i en såkaldt chalup, der er en mindre båd.

Det er dog blevet vurderet, at vejret er til, at det godt kan lade sig gøre, og nysgerrige kan dermed se frem til at få skibet at se fra første parket. Det sker omkring klokken 16 tirsdag.

Her klokken 13 lægger Kongeskibet til ud for Marstal, hvor deltagende dog bliver fragtet til og fra øen i en chalup.