Helikopter søgte over Ærø: Efterlyst mand er dukket op af sig selv

Opdatering

Vagtchef fra Fyns Politi Peter Vestergaard oplyser klokken 09.35, at politiet har fået en henvendelse fra en pårørende, om at den efterlyste er dukket op. Politiet kører ud til adressen, hvor det er oplyst, at den 24-årige mand nu befinder sig. Eftersøgningen er dermed afsluttet.