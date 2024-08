Hjemmepleje får påbud efter henvendelse fra bekymret borger

Styrelsen for Patientsikkerhed har 22. august 2024 givet påbud til hjemmeplejen i Ærø Kommune om at sikre et tilstrækkeligt grundlag for varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver på stedet, forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring.

9. juli gennemførte styrelsen et varslet tilsyn på baggrund af en såkaldt "bekymringshenvendelse om "unødige indlæggelser, manglende relevant og faglig hjælp mv." Under tilsynet fandt Styrelsen for Patientsikkerhed flere problemer.

"Hos en patient, der sad i kørestol og havde svamp mellem ballerne, manglede en vurdering af, om patienten var tryktruet ligesom pleje og behandling af svampen ikke var beskrevet," skriver styrelsen på sin hjemmeside.



Her fremgår det også, at "behandlingsstedet kunne ikke redegøre for ovenstående problemstillinger." I den samlede vurdering er det styrelsens opfattelse, at der er tale om "grundlæggende mangler", der udgør "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden"