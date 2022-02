Hundepatruljer leder efter 81-årig

Torsdag først på eftermiddagen skrev Fyns Politi på Twitter, at eftersøgningen fortsætter "da vi forventer stormvejr de næste par dage".

Onsdag blev to hundepatruljer sendt til Ærø i forsøget på at finde den 81-årige mand.

- Hvornår de indstiller eftersøgningen er helt op til dem, men man vil selvfølgelig prøve at få det afsluttet, inden stormvejret for alvor sætter ind, for det besværliggør det noget, når vi søger med hunde, siger vagtchef fra Fyns Politi Sten Nyland torsdag formiddag til Fyns Amts Avis.

Niels Christian Lundsager har en let foroverbøjet, trippende gang, og han er formentlig iført en jægergrøn jakke med mørke besætninger som på ovenstående billede.