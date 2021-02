Is i systemet: ÆrøXpressen aflyser alle afgange

Det er næppe gået nogens næse forbi, at det har været rigtig koldt i de seneste dage. De høje frostgrader har ført til is og grødis flere steder i fjorde, have og bælter, og den udvikling giver nu udfordringer for ÆrøXpressen, der grundet is i kølesystemet nu har måtte aflyse alle afgange mellem Marstal og Rudkøbing lørdag.

- Vi har problemer med grødis, der går med ind i indtaget til kølingen og blokerer for motorernes kølesystem, forklarer færgens direktør, Boye Kromann.

Læs også Nye restriktioner: Ærøfærgen sejler trygt passagererne frem og tilbage

Han fortæller, at de har haft store udfordringer med problemet i de seneste dage, og derfor har de nu truffet beslutningen om at aflyse alle afgange lørdag for at få problemet fikset.

- Vi har prøvet forskellige tiltag for at afhjælpe, men det har ikke hjulpet, som vi havde regnet med. Så vi har besluttet at indstille resten af dagen, og så prøver vi andre ting nu, siger færgedirektøren.

Fortrøstningsfuld

Boye Kromann forklarer, at problemet opstår, fordi der er grødis i det vand, som fra siden af skibet bliver taget ind i systemet til køling af skibets motorer.

- Der ryger grødis med ind, som så blokerer kølesystemet, hvilket standser motorerne. Så den sætter ud hele tiden, og vi skal så fjerne is, siger Boye Kromann.

Læs også Trods nul smittede på Ærø: - Vi har en forpligtelse til at deltage, når Danmark lukker

Han er dog fortrøstningsfuld i forhold til søndagens planlagte afgange.

- Nu vil vi have en løsning. Der bliver arbejdet på det nu, og vi håber at kunne foretage en prøvesejlads senere på dagen.

- Jeg håber, at kan gå i fart igen i morgen, men vil gerne se systemet fungere, inden vi sejler, siger Boye Kromann.

ÆrøXpressen skulle efter planen have sejlet fem dobbeltture mellem Marstal og Rudkøbing i løbet af lørdagen.