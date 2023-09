Irsk pub på Ærø lukket efter støjklager

Den irske pub, Foley's Pub i Marstal, er lukket efter det ikke har fået fornyet alkoholbevillingen.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Grundlaget for, at pubben ikke har kunne få fornyet bevillingen er, at kommunen har modtaget støjklager fra stedet. Det giver ejeren dog ikke meget for, skriver avisen.

- Det er bullshit, det her, og jeg ender med at blive arbejdsløs, siger Mairtín Seamus Foghlú til Fyns Amts Avis.

Foleys pub har eksisteret i 21 år på Ærø, men de senere år har støjproblemer fra pubben udfordret naboer. Det har medført flere påbud, som pubben ifølge Ærø Kommune ikke har efterlevet.