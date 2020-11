Kommunal chef tiltalt for bestikkelse

Chefen for Borgerservice og vielseskontoret i Ærø Kommune sad tirsdag på anklagebænken i Retten i Svendborg.

Hun er tiltalt for at modtage bestikkelse. På fem år fik hun 13.900 kroner, hævder anklagemyndigheden.

Pengene kom fra ægteskabsbureauet Weltweit-Heiraten. Det havde indtil 2018 et samarbejde med kommunen, som gav udenlandske par mulighed for at blive gift på Ærø.

Det var chefen for Weltweit-Heiraten, Bernd Böttcher, selv, der mødte op på vielseskontoret. Her afleverede han beløb på 200 euro eller 500 euro til personalets julefrokost.

- Man kan ikke afvise, at han gør det for at holde sig på god fod med vielseskontoret, sagde anklager Jakob Thaarup.