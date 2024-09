Landmands dyr pludselig ramt af frygtet sygdom: Havde sår i næsen

Det er tid til et af de daglige besøg her på engen uden for Ærøskøbing. Besøg der er blevet flere af de sidste par dage, hvor det frygtede bluetongue-virus er begyndt at sprede sig - også på Fyn og øerne.

Faktisk er det blot en uge siden, at Jens Peder Rasmussen så de første tegn på den frygtede virus hos sin besætning af kvæg.

- Næsen var helt skoldet som havde den ligget i solen. Helt skallet og mørkebrun, og så var der sår inde i næserne. Og så så vi, at hun havde røde øjne, og yveret var rødsprængt. Det er også en indikering på det, fortæller Jens Peder Rasmussen, da TV 2 Fyn besøger ham.