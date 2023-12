Landspolitikere vil stoppe udenlandske boligspekulanter på Ærø

Borgmester savner handling

TV 2 Fyn sætter fokus på de ulovlige huskøb i dokumentaren 'Ærø Patruljen', hvor vi følger to borgere, som selv har taget initiativ til at afsløre de boliger, der er købt ved brug af den ulovlige finte. En finte der også frustrerer borgmester Peter Hansted (S), som ellers er glad for den store interesse i at købe bolig på øen. Han er ligesom andre Ærø-politikere bekymret for de konsekvenser, det kan have.

- Vi er jo glade for dem, der kommer og bor her, lever deres liv her; det er vi meget glade for. Men det andet, det kan godt blive en udfordring for os.