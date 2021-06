Lyn skyld i brand på Ærø: En ildkugle røg gennem rummet

Det var en voldsom oplevelse for to personer, da et lyn natten til torsdag slog ned i et hus på Sygehusvejen i Ærøskøbing.

- Man vågner ved et brag, og at stikkontakterne ryger ud af væggen, siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland og fortsætter:

- Der ryger en ildkugle gennem rummet.