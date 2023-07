Midlertidig færge på vej: Ellen kan være ude i flere måneder

Siden der tirsdag gik ild i en mindre batteripakke på elfærgen Ellen, har færgedriften været indstillet mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als. Først lød det, at færgen ville være tilbage i løbet af få dage, men da det blev bekræftet, at der havde været egentlig ild i batteriet, blev tidshorisonten straks forlænget.

Nu forlyder det, at det kan tage flere måneder, før færgen er tilbage i drift. Derfor har Ærøs kommunalbestyrelse fredag aften besluttet, at bruge 600.000 på at få færgen Skjoldnæs, som normalt sejler mellem Bøjden og Fynshav, til at hjælpe på ruten, og give gæster sydfra nem adgang til øen igen.

- Det er ingen hemmelighed, at det er lige nu højsæsonen er. Mange gæster fra Sønderjylland og Tyskland er blevet glade for at bruge færgen, og derfor skal vi selvfølgelig have ruten hurtigt i drift igen, siger Ærøs borgmester, Peter Hansted (S).

Han ved endnu ikke hvornår færgelejet i Søby er klar til at modtage færgen. Det tager tre dage at omstille lejet, men lige nu er udfordringen at samle mandskabet til at gøre det, forklarer han. Han tror dog på, at det vil ske hurtigt.

Ærø står overfor at skulle have flere elfærger i fremtiden. Det er stadig planen, forklarer borgmesteren, som dog understreger at man skal lære af episoden.

- Skumslukningssystemet ombord fungerede efter hensigten, men vi er selvfølgelig nødt til at vide hvad der er sket. Når batteriproducenten har lavet en rapport, vil man kunne lære af det. Fremtiden er nemlig elfærger, kan vi se, når vi kigger til andre danske øer, fortæller borgmesteren.