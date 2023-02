Milliondyrt havneprojekt kan betyde liv eller død for Ærø, mener fynsk politiker

30 millioner kroner.

Så mange penge mangler der i budgettet, hvis udvidelsen af Søby Havn skal kunne gennemføres.

Det økonomiske hul i budgettet vil Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen nu have staten til at lukke.

- Der er kommet et gevaldigt budgethul på grund af inflation og prisstigninger og krig. Derfor så tager jeg nu sagen op på Christiansborg og vil arbejde for, at vi får en bred politisk opbakning til at få sagen på plads igen, siger Erling Bonnesen.

Budget på 106 millioner kroner

Det er ikke første gang, at staten er inde over havneprojektet på Ærø.

I 2017 afsatte Ærø Kommune 41 millioner kroner til projektet, mens staten i 2018 godkendte en bevilling på 75 millioner kroner. Dermed var der budgetteret med i alt 106 millioner kroner til udvidelsen af Søby Havn, men på grund af generelle prisstigninger er det ikke længere muligt at gennemføre udvidelsen til det anslåede beløb.

Derfor skal der findes 30 millioner kroner, hvis projektet skal føres ud i livet, og står det til Erling Bonnesen, er det statens opgave at finde pengene. De 41 millioner kroner som kommunen har afsat, har nemlig allerede presset kommunekassen til det yderste, mener venstremanden.

- Ærø er kendt for at gøre alt, hvad de kan for at skabe vækst, udvikling og beskæftigelse og det er jo lykkedes rigtig godt, fordi man selv viser både evne og vilje til at gå foran, og det skal vi, synes jeg, støtte op omkring fra Folketingets side af, siger Erling Bonnesen.

- Liv eller død

Efter planen betyder udvidelsen af havnen på Ærø, at ydermolerne blandt andet skal flyttes 120 meter længere ud i havet.

Det vil gøre det nemmere for Søby Værft at håndtere de store skibe, der kommer til den sydfynske ø.

Noget, der ifølge Erling Bonnesen, er meget vigtigt for kommunen.

- Det er næsten liv eller død ikke alene for Søby, men det vil det også på længere sigt være for Ærøs økonomi og som samfund, siger han.

Erling Bonnesen er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes at få staten til at bevilge yderlige 30 millioner kroner til projektet, og havnen har allerede inviteret transportminister Thomas Danielsen (V) til at komme til Ærø, så han kan høre mere om udvidelsen.

Søby Havn er ikke det eneste sydfynske projekt, som mangler penge. UCL efterspørger også 30 millioner kroner til et nyt campus.