Millioner til Ærø: Røde partier vil bruge klimapris på drikkevandet

Prøver gennem de seneste fem år har vist rester af sprøjtegifte i 30 ud af 31 undersøgte drikkevandsboringer på Ærø, heraf 14 over grænseværdien. Dermed indtager den grønne ø på en kedelig førsteplads i den fynske region, når det gælder forurenet drikkevand.

I Enhedslisten håber man på, at drikkevandet bliver et tema i valgkampen op til kommunalvalget i år.

- Valgkampen op til sidste kommunalvalg i 2017 viste et udbredt ønske blandt ærøboerne om rent drikkevand uden rester af sprøjtegifte. Dengang udtalte de fleste af øens partier stor interesse for grundvandets kvalitet, men siden da er der os bekendt ikke sket nævneværdigt, siger Alex Suszkiewicz.

Vandværksformand afviser problem

Borgmester Ole Wej Petersen anerkender, at der kan gøres mere, men forklarer samtidig, at det kan være vanskeligt for kommunen at tvinge ting igennem.

- Det er noget, vi har snakket om længe, men det kan være svært at komme til. Det er jo private lodsejere, der ejer jorden.

Borgmesteren kan godt se for sig, at der rejses skov eller økologiske frugtplantager på Ærø, og det kan både fungere som beskyttelse af drikkevandet og som CO2-reducerende indsats.