Nu sættes der dato på elfærgen Elles mulige comeback

11. juli udbrød opstod der røg i batterirummet på elfærgen Elle, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als. Selvom der er gået en rum tid, så er det endnu ikke lykkedes at få færgen i drift igen.

Men nu er der sat en dato for et muligt comeback. Det sker i den månedlig status vedrørende E/F Ellen, som kommunalbestyrelsen får en gang om måneden. Heri lyder det fra direktør hos Ærøfærgerne Keld Møller, at "der kan startes op i en lidt reduceret fartplan, pt. forventeligt i midten af januar 2024."

I notatet fremgår det dog samtidig, at det afhænger af, leveringen af de nye batterier, som er under produktion.