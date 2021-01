Nye restriktioner: Ærøfærgen sejler trygt passagererne frem og tilbage

Der er god plads og masser af håndsprit på Ærøfærgen onsdag.

Trods de nye restriktioner om blandt andet to meters afstand, er der også godt humør på færgen, hvor alle kan føle sig trygge under overfarten.

- Lige siden marts måned har vi jo sprittet af, og der er håndsprit alle vegne. Vi har også sat skilte op, hvor man henstiller til, at folk spritter af, inden de tager imod mad, fortæller Hanne Kwiatek, der er koordinator på ærøfærgen.

Desuden er udvalget på menukortet begrænset, ligesom der udleveres engangsbestik med maden.

Hanne Kwiatek mærker, at der er færre på færgen, men at folk er gode til at overholde reglerne. Foto: Alexander Aagaard

Færre i kø

Det er primært i køen til maden på færgen, passagererne kommer til at mærke til de nye restriktioner. Her kan der nemlig nu maksimalt stå to personer i kø, hvor der før kunne være fire i køen.

Jeg synes, folk passer på når de passerer hinanden, og det virker rigtig fint Charlotte Bjerg Petersen, pædagog

- I dag har skibsassistenterne fjernet de fleste af stolene, så der er mere afstand mellem passagererne, forklarer Hanne Kwiatek.

Et par passagerer er gået ombord på færgen for at komme enten til eller fra Ærø. For dem alle har det været en tryg oplevelse.

- Jeg synes, folk passer på, når de passerer hinanden, og det virker rigtig fint, siger Stine Brandt Jensen på vejen mod Ærø.

- De går meget op i at se, at vi har mundbind på, og så er bookingsystemet lavet lidt om, så man skal betale på forhånd. Det er lidt irriterende, men ellers er det ikke noget problem, siger Jens, der er på vej fra Ærø.

- Det er irriterende at skulle have mundbind på, men ellers er jeg helt tryg ved færgen, siger Charlotte Bjerg Petersen, der også er på vej væk fra den sydfynske ø.

Mads er på vej hjem fra Ærø. Han føler sig helt tryg ved situationen på færgen. Foto: Alexander Aagaard

Corona har haft effekt

Selvom humøret er højt blandt både personale og passagerer, kan pandemiens mange bølger mærkes på færgen.

- De sidste par dage har der været meget få med. Selvom der typisk er færre med i vinterhalvåret, så tror jeg, corona har påvirket det, understreger Hanne Kwiatek.

Alligevel er der ros til passagerer fra færgekoordinatoren.

- De er gode til at indordne sig. Det kan være en udfordring af holde afstand, men det er gået fint. Jeg er i hvert fald ikke utryg ved det, smiler Hanne Kwiatek bag visiret.