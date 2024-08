Nygifte ændrer alle planer grundet kongebesøg: - Guds vilje

For de nygifte Ærø-turister Drew Cartwright og Isabella Moticska er der en mening med, at kongeparret ankommer til Ærø lige netop i dag.

- Så tænkte vi: "Okay. Det her er bare yderligere bevis på, at Gud vil, at det her skal ske", siger Drew Cartwright til TV 2 Fyn.



I forbindelse med det royale besøg har parret derfor valgt at sadle helt om:

- Vi har ændret vores planer fuldstændig. Vi anede det ikke, før vi ankom, hvor vi fik at vide, hvor særligt og unikt det her er, siger han.

- Vi finder tid til det og kommer og ser det, lyder det lidt efter.

- Det er meget særligt, og det sker kun en gang i livet, siger Isabella Moticska.