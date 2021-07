Øen med de mange mænd: Mikkel tog kærligheden med til øen

Base på øen

De 14 år, Mikkel har tilbragt på øen indtil videre, er slet ikke nok for den unge ærøbo, der arbejder som tømrer.

- Jeg tror, jeg bliver herovre. Min far har de sidste 20 år pendlet til København på grund af pengene, og jeg tror også, at jeg vil søge til storbyerne for at tjene penge, men jeg vil bo herovre, fortæller Mikkel.

Og en af grundene til, at Mikkel drømmer om en base på Ærø, er også de værdier og muligheder, man kan give videre til næste generation.

- Som 12-årig byggede jeg en skatepark i vores baghave, det kender jeg ikke lige andre, der har gjort. Og sådan noget synes jeg er fedt, at kunne give sine børn.