Optræden for millioner af mennesker: - Jeg glæder mig helt vildt, men det er også angstprovokerende

På vognen hænger også et Ærøflag. Han er nemlig født og opvokset på Ærø og tager stadig tilbage så ofte, det er muligt, fordi han har et fritidshus og ofte er med til arrangementer på øen.



Og stoltheden over hjemstavnen er stor og også tatoveret på hans krop, hvor der står Ærø.

- Ærø er for mig nok lidt en nostalgisk fortælling. Det er et sted, jeg holder virkelig meget af. På en eller anden måde er Ærø jo, ment godt, sådan lidt afsondret samtidig med, at du lynhurtigt kan tage en færge til Fyn og være i større omgivelser,” har Jesper Groth tidligere fortalt TV 2 Fyn i et interview til podcasten ’Bajer og Brunsviger’.

Allemandseje fra den ene dag til den anden

Det er gået stærkt for Fyr & Flamme. I efteråret 2020 havde de deres første hit, Menneskeforbruger, på P3. I december udgav de deres anden single, Kamæleon. Og i foråret 2021 vandt de Dansk Melodi Grand Prix med sangen Øve os på hinanden.

- Vi spillede første gang sammen i Natholdet. Anden gang var på P3, og tredje gang var til melodi grand prixet, siger Jesper Groth, der endnu aldrig har spillet foran et publikum til en koncert. Han har kun spillet på tv eller i radioen. Den tanke gør ham nervøs.