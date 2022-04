Peberspray taget i brug på Ærø: To anholdt

- Der er potentiale for et genbesøg.

Sådan siger vagtchef Hans Jørgen Larsen efter Fyns Politi lørdag aften og nat besøgte nattelivet i Ærøskøbing.

Her blev to anholdt, da en person optrådte voldsomt overfor betjentene, og andre forsøgte at forhindre anholdelsen.

- Betjentene måtte bruge peberspray, fortæller vagtchefen og tilføjer, at de personer, som der var ballade med, er mellem 16 og 22 år.