Politikere kæmper om pladsen – men på Ærø skal man kigge langt efter en plakat

Til Folketingsvalget er der ikke samme aftale, ligesom den heller ikke gælder regionsrådsvalget. Men kun enkelte partier har valgt at tage plads i lygtepælene forud for kommunalvalget.

Vil gerne have flere valgplakater

En tur rundt på øen vidner dog om, at aftalen mellem partierne bliver holdt i hævd. Hos de lokale socialdemokrater, der står for størstedelen af plakaterne på øen, har man valgt at benytte sig af plakater med partibogstaver.

- Vi havde så meget ro og fred til at hænge op lørdag. Det er lidt trist, siger Peter Hansted (S), der er udpeget som borgmesterkandidat.

Partiet genbruger plakaterne fra år til år, så der ikke skal laves så mange nye, fortæller han. Men selvom det at få lygtepælene for sig selv er drøm i mange andre kommuner, er socialdemokraten lidt ærgerlig over det.

- For mig har valget altid været en fest, og man får også gjort folk opmærksom på det, siger han.



- Jeg mener, det er overkill helt at fjerne dem, for det er vigtigt, at man får folk hen at stemme, og valgplakater bidrager til det.