Royal folkefest: Genoplev de største øjeblikke fra kongeparrets historiske besøg

En ægte sportsmand

Det er ingen hemmelighed for offentligheden, at kong Frederik har stor interesse for idræt og sport.

Derfor var han i forbindelse med deres besøg hos Peter Willemoesskolen i Assens inviteret til at overvære en træning ved det lokale fodboldhold Assens FC Optimus, der er et tilbud for børn og unge med særlige behov.

Men de havde en overraskelse i ærmet.

Holdets målmand Christian Larsen tog mod til sig og lagde bolden for fødderne af kongen og udfordrede ham dermed til at sparke et straffespark.

Den udfordring tog kongen imod, og med hjælp fra publikum præsterede han at sparke den bag mållinjen på holdets målmand.

Selvom kong Frederiks spark ikke fejlede noget, mente Christian Larsen alligevel, at han lod den gå ind med vilje.