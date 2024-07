Sætter sig tungt på ærgerlig førsteplads: Antallet af unge uden uddannelse eksploderer i kommune

Andelen af unge under 30 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse fem år efter gymnasiet, er markant højere i Ærø Kommune end i resten af landet.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik.

Med hele 21,2 procent af kommunens unge uden for uddannelse i perioden efter gymnasiet indtager den en klar, men ikke efterstræbelsesværdig førsteplads på landsplan. Nummer to på listen deles mellem Halsnæs Kommune og Vordingborg Kommune, hvor andelen af unge ligger på 12,6 procent. Isoleret på Fyn ligger Langeland Kommune nummer to med 11,8 procent.

- Den høje andel på Ærø har både konsekvenser for samfundet og for den enkelte unge, siger analysechef hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Emilie Damm Klarskov til TV 2 Fyn og uddyber:

- Vi ved, at den unge har større chance for at komme i arbejde, hvis vedkommende har en uddannelse. Jo flere uuddannede der er, desto flere kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet. Og det udmønter sig både i tabte skatteindtægter og flere på offentlig forsørgelse.