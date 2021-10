Samler ind for at bevare den lokale idrætsklub: Lille klub sælger pølser og kage til valgfolkefesten

Den lokale klub skal bevares

Jimmi Ravn Enevoldsen er en af de frivillige fra KVIK Søby Boldklub, der hjælper til i boden. For ham er valgfolkefesten en oplagt mulighed for hans barndomsklub for at tjene penge, der falder på et tørt sted.

- Vi hjælper til ved alle de arrangementer, vi kan. Vi har masser af ting, der skal ordnes i klubben, så når vi kan tjene penge ind til klubkassen, skal vi gøre det, siger han og fortsætter.

- Blandt meget andet skal vi have renoveret vores omklædningsrum. Det er en af de ting, der har meget høj prioritet.

En boldklub næsten uden bold

Førhen var KVIK Søby Boldklub - som navnet antyder - en boldklub. Siden har meget ændret sig, og det har blandt andet betydet, at klubben nu kun har to sportsgrene, der indebærer en bold. For foruden bordtennis og volley har KVIK Søby Boldklub nu klatring, dart, rollespil, en strikkeafdeling og et fællesskab, hvor modelflysentusiaster mødes.

- Tidligere var vi flere fodboldklubber på øen, men nu er det samlet i Marstal, siger Jimmi Ravn Enevoldsen og fortsætter.

- Vi har måttet vænne os til, at vi til tider må holde med Marstal, for nu er det jo øens hold, men det ændrer ikke på, at vi vil bevare en klub i Søby - fordi vi vil have et fællesskab og et samlingssted.

Et oplagt samarbejde

KVIK Søby Boldklubs lokaler ligger i kort afstand fra Søby værft, hvor valgfolkefesten afholdes. For Jimmi Ravn Enevoldsen er det oplagt, at boldklubben støtte op, når byens store arbejdsplads afholder et arrangement.

- Hele vores engagement omkring boldklubben bunder i, at vi ønsker at bevare vores lokalsamfund. En stor del af lokalsamfundet i Søby er selvfølgelig også værftet, så når der afholdes sådan et arrangement her, er det helt naturligt, at vi deltager.