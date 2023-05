Hvert forår bliver får og køer fra Vestfyns Efterskole transporteret sydpå til den lille ø Birksolm, hvor de går hele sommeren. Vestfyns Efterskole er Danmarks mindste med kun godt 40 elever. Her er det praktisk arbejde med at få tingene til at ske - som at sende dyr på sommergræs - en del af læringen for eleverne.