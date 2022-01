Solgte stoffer på Snapchat: Fyns Politi finder flere kilo narkotika i stor aktion på Ærø

Der var tale om en ransagning på hele ti adresser i og omkring Marstal. Her foretog Fyns Politi en koordineret aktion i tæt samarbejde med flere enheder fra Fyns Politi og myndighederne på Ærø.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med både de lokale myndigheder på Ærø og uddannelsesinstitutionerne omkring den her aktion, og det vil vi gerne kvittere for, siger Ian Kabbel, der er politikommissær hos Fyns Politi i Svendborg, og som selv deltog i aktionen tirsdag.

Lokalpolitiet i Svendborg havde i flere måneder efterforsket sagen på øen.

Her skete selve politiaktionen tirsdag i tæt samarbejde mellem Fyns Politi Centrale Forebyggelse og lokalpolitiet på Ærø, og Ærø Kommunes SSP.

Derudover var HF/VUC Ærø og Navigationsskolen også tilknyttet i forbindelse med sagen.



Solgte stoffer på Snapchat

Under ransagningen blev otte personer sigtet, og af dem blev tre personer sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, som de havde i sinde at sælge.

Her blev en ung mand i 20'erne, der er bosat på øen, sigtet for forudgående salg af omkring 100 gram kokain og flere kilo hash og skunk.

Ifølge pressemeddelsen mistænkes den sigtede i den forbindelse for at have haft en ledende rolle for salg af narkotika via det sociale medie Snapchat på Ærø.

Han er nu løsladt, men er fortsat sigtet.