Spidskandidat om Netto i Marstal: - Alt forandring er svær

Placeringen har været et omtalt emne på øen op til valget. Her var dagens debatpanel enig om, at projekter som for eksempel en ny Netto kan skabe værdi for Ærø og forhåbentlig få flere til at flytte til øen.

- 45,6 procent er imod, og 45,1 er for. Det, som er interessant, er, at de, der er for, det er de unge, og de, der er imod, er de ældre. Hvis vi gerne vil gøre noget for de unge eller tilflyttere til Marstal, så er vi nødt til at sørge for, at unge mennesker og familier kan få, hvad de vil have, siger Peter Hansted (S) under duellen.