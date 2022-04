Storke flyver til Fyn: Nu er fire storke også spottet på Ærø

Det varme vejr tiltrækker storken

Den selvsamme eftermiddag landede også et storkepar på en mark ved Hersnap på Hindsholm, nord for Kerteminde.

Her gik storkeparret ligeledes også på marken for at spise løs af regnorme og biller, mens der blev harvet på marken, fortæller landbrugsmedhjælperen Frederik Nerlov om synet.