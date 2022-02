Storm besværliggør eftersøgning af 81-årig

Mangler spor at gå efter

Politikommisæren oplyser, at Fyns Politi løbende har fået henvendelser, som politiet har efterprøvet, men at der lige nu ikke er nogen oplysninger at arbejde videre med.

- Vores udgangspunkt er, at vi fortsætter, indtil vi finder ham, siger Rasmus Tyllesen.

Han fortæller derudover, at politiet ikke vurderer, at det er realistisk, at Niels Christian Lundsager har forladt øen. Det formodes derfor, at han er på Ærø eller i vandet. I den forbindelse er havneområderne også blevet eftersøgt med hjælp fra Ærø Redningskorps.