Stormflod raserede Ærø for kæmpe millionbeløb - nu råber borgmester om hjælp

De lokale Ærø-politikere har nu sat sig sammen for at skrive et brev til kollegaerne på Christiansborg, hvori de vil forklare, at kommunens penge ingenlunde slår til, når skaderne skal udbedres.

- Vi er ved at udfærdige et brev til Nicolai Wammen (finansminister, S, red.) og Magnus Heunicke (miljøminister, S, red.), og så prøver vi at se, om vi kan få statslig bistand på den ene eller anden måde. Alle private er i en eller anden grad sikret, men vi har ikke vores veje forsikret, så der er vi simpelthen nødt til at bede om hjælp, og det fornemmer jeg også, at der er muligheder for.



Borgmesteren mener nemlig, at skaderne er langt ud over, hvad man kunne have forestillet sig og forventet kunne ske. Han tør dog ikke spå om, hvordan kommunen skal komme videre, hvis ikke staten vil komme med økonomisk hjælp.

- Tingene skal laves, men vi kan simpelthen ikke finansiere det selv. Det kan sagtens blive meget mere end 50 millioner, og det er helt udenfor vores rækkevidde. Det er almindeligt kendt, at kommunerne har nok at gøre, og at vi sparer i forvejen, konstaterer Peter Hansted.