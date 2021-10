Tog fejl af tiden: Unge Ærø-vælgere missede vigtig debat

Der var ellers arrangeret en bus med 25 nye vælgere, der sammen med deres lærer skulle være mødt op til valgfolkefesten i Søby. Men læreren havde taget fejl af tiden, og derfor mødte de unge ærøboere op, netop som debattens moderator takkede af.

- Det var lidt træls, men vi opdagede det først, da vi kom herud, siger Nicklas Breckling, der var en af de forsinkede.

Valgfolkefestens første debat var målrettet de unge, og her havde de mulighed for at stille politikerne spørgsmål, der var relevante for netop dem. Noget der er særligt vigtig, når man er førstegangsvælger.

- Jeg har ikke prøvet at stemme før, så det er lidt nyt for mig. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder at jeg stemmer, siger Tobias Fritz Jacobsen.