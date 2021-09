Trine Bramsen fik et lift af Forsvaret til udskældt S-møde på Ærø

- Vi skal simpelthen have fundet ud af, om hun har løjet overfor os allesammen ved at sige, at hun skulle besøge Hjemmeværnet. Eller var det i virkeligheden for at deltage i den kommunale valgkamp, siger Lars Christian Lilleholt.

Ministeren er tavs

TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med Trine Bramsen, men det har ikke været muligt.



Forsvarsministeriets presserådgiver skriver til TV 2 Fyn, at ministeriet ikke har mere at tilføje udover de svar, som i går blev sendt til BT:

"Forsvarsministeriet har siden oktober 2020 planlagt på et besøg ved Marinehjemmeværnet i Svendborg. Det sker på baggrund af invitation fra Marinehjemmeværnet. Af vedlagte fremgår at den del af besøget der omhandler Marinehjemmeværnet, håndteres af ministersekretariatet".



I de vedlagte dokumenter fremgår det, at Operations- og Planlægningssektionen i Marinehjemmeværnet 10. august og 12. august skriver til Forsvarsministeriet, at "det er så fint, at ministeren vælger at bruge tid på at komme ud med os og være sammen med vores frivillige".

Marinehjemmeværnet skriver videre:

"(...) Ministeren sejler med MHV 810 LUNA. Således kan hun tale med besætningen om bord og se ”sin” ø udefra. Hun kan hentes og afsættes i gummibåd så tiden passer ministeren. Folk kender jo hinanden i Svendborg så jeg har hørt, at ministeren har et planlagt møde med borgmesteren på Ærø om morgenen, søndag den 15. aug (...) Hvis rygterne taler sandt, kan flotillen tilbyde, at sejle ministeren fra Svendborg til Ærø om morgenen med ankomst til planlagt tid".