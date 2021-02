Trods nul smittede på Ærø: - Vi har en forpligtelse til at deltage, når Danmark lukker

Mens smittetallene går op og ned i hele Danmark, har Ærø med sine cirka 6.000 indbyggere været smittefri i flere uger.

Alligevel er der ingen sure miner over at være underlagt samme restriktioner som resten af landet.

- Det er selvfølgelig irriterende med restriktioner, men vi er trods alt en del af landet. Vi forventer ikke en særstilling, og vi har en forpligtelse i at deltage, siger borgmester Ole Wej Petersen (S).

Læs også Retssag mod Bridgewalking: Gangbro hyler og er opført ulovligt, mener naboer

Der har dog været enkelte smittede undervejs. Det vil sige 40 i alt, siden statsminister Mette Frederiksen (S) for 11 måneder siden lukkede landet ned første gang.

Øens butikker har lige som så mange andre steder forsøgt at tilpasse sig situationen, og hos Sportigan i Marstal har Heidi Weber så travlt med at ekspedere bestilte varer ud af bagdøren, at man må ringe tilbage.

- Lige nu er der travlt, og det går meget godt, siger Heidi Weber.

Hun bekæmper "lockdown" med opslag på Facebook, og i øjeblikket er det vintertøj til at modstå snemasserne, som folk efterspørger.

- Lige nu er det handsker, skibukser og støvler, vi sælger, siger Heidi Weber, der står alene i butikken, fordi de to deltidsansatte er sendt hjem.

Sender billeder og facetimer

Selv om Heidi Weber flittigt bruger Facebook og inspirerer kolleger rundt om på øen, tog hun først hul på at markedsføre sit bagdørssalg, da hun skulle holde januarudsalg.

Det er vigtigt at vise de lokale, at vi her Heidi Weber, indehaver af Sportigan i Marstal

- Jeg blev inspireret af, at andre gør det. Jeg så en dametøjsbutik et sted, som gjorde, og det går godt, siger Heidi Weber.

- De ringer, og jeg sender billeder og facetimer, siger hun og tilføjer:

- Men vi når ikke det, vi skulle i forhold til, hvis butikken havde rigtigt åbent. Men det er vigtigt at vise de lokale, at vi her.

Hvis staten skiller landet ad

Tanken om lokale genåbninger er tidligere blevet luftet. For eksempel er det foreslået, at man kunne lukke Storebæltsbroen, så de høje smitte tal på blandt andet den københavnske vestegn kunne blive på Sjælland.

Men den mulighed er udelukket, mener borgmester Ole Wej Petersen på trods af, at det kunne synes ret let at isolere Ærø fra resten af kongeriget.

- Jeg forstår godt diskussionen, men så skal der være en bom eller en test for at komme ombord på færgen, siger borgmesteren og holder fast i, at også Ærø har en pligt til at deltage, når Danmark lukkes ned, for at stoppe smittespredningen.

- Men hvis staten finder ud af, at den kan skille landet ad, så er vi med på det, tilføjer han.

Som ærøbo kunne man måske godt øjne en mulighed i, at et så velfungerende ø-samfund kan åbnes, når der ifølge borgmesteren kun er omkring 60 ud af 6.000 ærøboere, som fast pendler til Fyn.

Dertil kommer dem som af arbejdsmæssige årsager enten skal med færgen til Fynshav på Als, Svendborg eller Faaborg.

Læs også Følg corona-situationen: 11 kommuner har smittetal under bekymringsgrænse