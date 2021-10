Valgfolkefest på Ærø: Se hele borgmesterdebatten

Netto i Marstal splitter øen

De tre spidskandidater nåede at debattere flere emner på debattens 30 minutter. Her var der især fokus på det nuværende samarbejde i kommunalbestyrelsen, børnefamilier og øens fremtidige udvikling.

Og netop udvikling skal der til, hvis man spørger kandidaterne. Blandt andet planen om at bygge en ny Netto på havnen ved Marstal vil de ikke afvise - på trods af at det har skabt heftig debat på øen.

- 45,6 procent er imod, og 45,1 er for. Det, som er interessant, er, at de, der er for, det er de unge, og de, der er imod, er de ældre. Hvis vi gerne vil gøre noget for de unge eller tilflyttere til Marstal, så er vi nødt til at sørge for, at unge mennesker og familier kan få, hvad de vil have, siger Peter Hansted (S) under duellen.

Hvis Netto i Marstal ender med at blive en realitet, kommer den til at ligge på en 3.323 kvadratmeter grund på havnen - lige ved siden af Marstal Færgen.